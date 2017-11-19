 Başkan Özbek totemi bozdu – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Başkan Özbek totemi bozdu

    Başkan Özbek totemi bozdu
    G.SARAY Başkanı Dursun Özbek sezon başından beri maçlara gitmeyerek takımın galibiyetler alması üzerine bunu totem haline getirmişti. Başkan, Başakşehir'de ise bu geleneği bozup tribünde yer aldı. Tesadüf ki Aslan sahadan yenik ayrıldı.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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