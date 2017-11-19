Albayrak'ın attığı tweet geceye damga vurdu!..
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ın attığı tweet gecenin en çok paylaşım alan olayı oldu.
Galatasary'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, ağır yenilgi sonraso gece 02.46'da bir tweet attı.
Albayrak attığı tweette "Yok yok yok Uyuyamıyorum kalktım" yazdı.
G.Saraylı eski yöneticinin bu paylaşımı geç saatte atılmasına rağmne binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:34
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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