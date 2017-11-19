 Albayrak'ın attığı tweet geceye damga vurdu!.. – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Albayrak'ın attığı tweet geceye damga vurdu!..

    Albayrak'ın attığı tweet geceye damga vurdu!..

    Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ın attığı tweet gecenin en çok paylaşım alan olayı oldu.

    Galatasary'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, ağır yenilgi sonraso gece 02.46'da bir tweet attı.

    Albayrak attığı tweette "Yok yok yok Uyuyamıyorum kalktım" yazdı.

    G.Saraylı eski yöneticinin bu paylaşımı geç saatte atılmasına rağmne binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:34
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