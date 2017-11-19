Albayrak'ın attığı tweet geceye damga vurdu!..

Galatasary'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, ağır yenilgi sonraso gece 02.46'da bir tweet attı.



Albayrak attığı tweette "Yok yok yok Uyuyamıyorum kalktım" yazdı.



G.Saraylı eski yöneticinin bu paylaşımı geç saatte atılmasına rağmne binlerce beğeni ve paylaşım aldı.



