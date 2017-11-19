 Alanya'ya karşı yok – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Alanya'ya karşı yok

    Alanya'ya karşı yok
    GALATASARAY Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada hem 3 puanı hem de Brezilyalı oyuncusu Fernando'yu kaybetti. Maçın 20. dakikasında hakem Ali Palabıyık'tan sarı kart gören Fernando cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı ekibin önümüzdeki hafta kendi sahasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada takımının formasını giyemeyecek. Dünkü karşılaşmada Başakşehir forvetleri karşısında zorlanan Galatasaray, Alanyaspor maçına da Fernando'dan yoksun çkacak.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanya'ya karşı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.