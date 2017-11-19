Alanya'ya karşı yok

GALATASARAY Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada hem 3 puanı hem de Brezilyalı oyuncusu Fernando'yu kaybetti. Maçın 20. dakikasında hakem Ali Palabıyık'tan sarı kart gören Fernando cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı ekibin önümüzdeki hafta kendi sahasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada takımının formasını giyemeyecek. Dünkü karşılaşmada Başakşehir forvetleri karşısında zorlanan Galatasaray, Alanyaspor maçına da Fernando'dan yoksun çkacak.