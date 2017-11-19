8 yıl sonra 5 gol yedi

G.saray, Başakşehir'e farklı yenilirken tam 8 yıl sonra kalesinde gol gördü. Cimbom, ligde en son 2009 yılında Kocaelispor'a evinde 5-2 mağlup olmuştu. Ayrıca son 49 deplasman maçında sadece 18 galibiyet alabilen Galatasaray, fobisini Başakşehir karşısında devam ettirdi.