 8 yıl sonra 5 gol yedi – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    8 yıl sonra 5 gol yedi

    8 yıl sonra 5 gol yedi
    G.saray, Başakşehir'e farklı yenilirken tam 8 yıl sonra kalesinde gol gördü. Cimbom, ligde en son 2009 yılında Kocaelispor'a evinde 5-2 mağlup olmuştu. Ayrıca son 49 deplasman maçında sadece 18 galibiyet alabilen Galatasaray, fobisini Başakşehir karşısında devam ettirdi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:33
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