 20 puan kaybetti – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    20 puan kaybetti

    20 puan kaybetti
    İgor Tudor, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı 7 lig maçında 20 puan kaybetti (1B, 2M) ve sadece 2 gol atabildi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:11
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