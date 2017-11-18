Tudor'dan Adebayor'a övgü
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Medipol Başakşehir’in 5-1 skorluk bir oyun oynamadığını belirtti. Tudor ayrıca, karşılaşmada Adebayor farkının olduğunu da söyledi.
"Sahada Adebayor farkı vardı"
Gol beklentisi olduğu için çift forvetten vazgeçmediğini belirten Tudor, "O yüzden değişiklik yapmadım. 2-0 sonra ikinci yarı iyi başladık, golü de bulduk. 3. gol maçın kırılma anıydı" diye konuştu. Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik skorun fazla olduğunu ifade eden Hırvat çalıştırıcı, "Abartılı bir skor. 2 gole baktığınız zaman, 2 atak 2 gol. Diğer taraftan Adebayor farkı vardı" dedi.
"Önemli olan şampiyon olabilmek"
'Büyük maçlar kazanılmıyor' söyleminin hatırlatılması üzerine Tudor, "Burada önemli olan yolun sonunda şampiyon olabilmek. Mayıs son 3 hafta şampiyonluğu belirleyecek" değerlendirmesini yaptı.
Sol bekte Iasmin Latovlevici tercihine de açıklık getiren Tudor, "Bunun sebebi o anki en iyi 11'i olması. O yüzden sol bek olarak Latovlevici'den yana kullandım. O an için Latovlevici'nin Linnes'den iyi olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.
"Milli aralardan sonra deplasmanda oynuyoruz"
Milli takım aralarının iyi gelmediğini yineleyen Tudor, "Milli takım aralarındaki talihsizliğimiz deplasmanda oynamamız. Diğer aralardan sonra deplasmanda oynadık. Diğer taraftan 4-5 oyuncu beklediğimiz performansı veremedi" şeklinde konuştu.
"Başakşehir 5-1 kazanabilecek oyun oynamadı"
Başakşehir'in 5-1 kazanabilecek bir oyun oynamadığını vurgulayan Hırvat teknik adam, "Benim için kazanmalarının sebebi Adebayor'du. Çünkü Başakşehir bizden daha iyi oynamadı. Analizim var ama bunu sizle paylaşamayacağım. Soyunma odasında arkadaşlarımla paylaştım. Şu an rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Bireysel eleştiri yapmamız gerekiyor" dedi.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:49
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
demek istiyor ki bir penaltı yetmedi kardeşim ikiciyi neden çalmıyosunuz rakibi 10 kişi bırakmak yetmez en az dokuz kişi kalmalılar
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 4
Yorum
orman ı oraya getiren kim? istediği zaman bjk ne başkan olabilecek gücü var demirören in, istediğini de seçtirebilecek... hangi kulübe üye olduğunun farkında değil:))
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
ERMAN HAKEM RESMEN AKHİSARI DOGRADI BU HAKEM DÜDÜGÜNÜ ASMALI
Tudor'dan Adebayor'a övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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