Tudor ve Avcı arasında gerilim!
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının 28. dakikasında Abdullah Avcı ve Igor Tudor arasında tansiyon yükseldi.
Avcı ve Tudor arasında yaşanan gerginlikte kendine ayrılan sınırlarını dışına çıkan Tudor, 4. hakem tarafından uyarıldı. Bu sırada, Avcı dördüncü hakeme bakarak, "Ben mi? Baksana sürekli Tudor konuşuyor." diye işaret etti.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:09
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
demek istiyor ki bir penaltı yetmedi kardeşim ikiciyi neden çalmıyosunuz rakibi 10 kişi bırakmak yetmez en az dokuz kişi kalmalılar
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 4
Yorum
orman ı oraya getiren kim? istediği zaman bjk ne başkan olabilecek gücü var demirören in, istediğini de seçtirebilecek... hangi kulübe üye olduğunun farkında değil:))
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
ERMAN HAKEM RESMEN AKHİSARI DOGRADI BU HAKEM DÜDÜGÜNÜ ASMALI
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