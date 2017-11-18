Tudor ve Avcı arasında gerilim!

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının 28. dakikasında Abdullah Avcı ve Igor Tudor arasında tansiyon yükseldi.

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 28. dakikadasında Fernando ve Visca arasında geçen bir pozisyon sonrasında kenarda Tudor ve Abdullah Avcı arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.



Avcı ve Tudor arasında yaşanan gerginlikte kendine ayrılan sınırlarını dışına çıkan Tudor, 4. hakem tarafından uyarıldı. Bu sırada, Avcı dördüncü hakeme bakarak, "Ben mi? Baksana sürekli Tudor konuşuyor." diye işaret etti.