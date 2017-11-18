Sol beke 1.94'lük kule
Linnes ve Latovlevici’den memnun olmayan Tudor devre arasındam utlaka sol bek istiyor. Asamoah transferinde Juve’ye güvenmeyen Galatasaray, 24 yaşındaki Hollandalı’yı gündemine aldı
HAVADAN GEÇİLMİYOR
CİMBOM'un sezon başından beri isteği Asamoah. Ancak yaz transfer döneminde ağzı yanan Aslan artık yoğurdu üfleyerek yiyor. Juve'den bir son dakika golü daha yemek istemeyen sarı-kırmızılılar, Tudor'un olmazsa olmaz diyerek transfer istediği sol bek için uzun bir liste hazırladı. Kayserisporlu Atila Turan'ın da yer aldığı listedeki futbolculardan biri de Ajax'lı Mitchell Dijks. 24 yaşındaki sol bek 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor. Havadan geçit vermeyen Dijks uzun boyuna rağmen ayaklarına da bir hayli hakim.
ARTILARI
* Driplingleri
* Pas yüzdesi
* Top saklaması
* Konsantrasyonu
* Hava topları
EKSİLERİ
* Hızlı değil
* Top çalma yüzdesi az
* Hücuma desteği istikrarsız
OYUN TARZI
* Kısa pasla oyun kurar
* İkili mücadelelerde sert *
Driplingle ilerler
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
-
''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
-
Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
-
Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
Sol beke 1.94'lük kule haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.