Sol beke 1.94'lük kule

Linnes ve Latovlevici’den memnun olmayan Tudor devre arasındam utlaka sol bek istiyor. Asamoah transferinde Juve’ye güvenmeyen Galatasaray, 24 yaşındaki Hollandalı’yı gündemine aldı

GALATASARAY sezon başında Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı almaya kesin gözüyle bakıyordu. Öyle ki elindeki tek sol bek Lionel Carole'ü Sevilla'ya kiralamıştı. Ancak İtalyan ekibi son anda yan çizince Cimbom da panik düğmesine basmıştı. Sarı-kırmızılılar, İgor Tudor'un Karabük'ten eski öğrencisi İasmin Latovlevici'yi apar topar renklerine bağlamıştı. Hırvat çalıştırıcı da sezona Linnes ile başladıktan sonra sol bekte Latovlevici ve Denayer'i de kullanmıştı. Ancak bu oyuncuların hiçbirinin performansı Tudor'u ikna edemedi. 39 yaşındaki hoca, başkan Dursun Özbek ile görüşerek "Devre arası gerekirse 1 transfer yapalım. O da sol bek olsun" görüşünü bildirdi. Bunun üzerine Sportif Direktör Cenk Ergün'le birlikte scout ekibi de tüm adaylar üzerinde hummalı bir çalışma başlattı.



HAVADAN GEÇİLMİYOR

CİMBOM'un sezon başından beri isteği Asamoah. Ancak yaz transfer döneminde ağzı yanan Aslan artık yoğurdu üfleyerek yiyor. Juve'den bir son dakika golü daha yemek istemeyen sarı-kırmızılılar, Tudor'un olmazsa olmaz diyerek transfer istediği sol bek için uzun bir liste hazırladı. Kayserisporlu Atila Turan'ın da yer aldığı listedeki futbolculardan biri de Ajax'lı Mitchell Dijks. 24 yaşındaki sol bek 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor. Havadan geçit vermeyen Dijks uzun boyuna rağmen ayaklarına da bir hayli hakim.



ARTILARI

* Driplingleri

* Pas yüzdesi

* Top saklaması

* Konsantrasyonu

* Hava topları



EKSİLERİ

* Hızlı değil

* Top çalma yüzdesi az

* Hücuma desteği istikrarsız



OYUN TARZI

* Kısa pasla oyun kurar

* İkili mücadelelerde sert *

Driplingle ilerler