Özbek geliyor

TRABZONSPOR mağlubiyeti sonrası maçlara gelmeme uğur denemesini sona erdiren başkan Dursun Özbek, bugünkü Medipol Başakşehir karşılaşmasında yerini alacak. Bu sezon sadece Gençlerbirliği maçına gelen Özbek'i Kulüpler Birliği başkanlığını devraldığı Göksel Gümüşdağ özel olarak mücadeleye davet etti. Totemi bırakan Özbek de stattaki yerini alacak.