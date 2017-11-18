 Özbek geliyor – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Özbek geliyor

    Özbek geliyor
    TRABZONSPOR mağlubiyeti sonrası maçlara gelmeme uğur denemesini sona erdiren başkan Dursun Özbek, bugünkü Medipol Başakşehir karşılaşmasında yerini alacak. Bu sezon sadece Gençlerbirliği maçına gelen Özbek'i Kulüpler Birliği başkanlığını devraldığı Göksel Gümüşdağ özel olarak mücadeleye davet etti. Totemi bırakan Özbek de stattaki yerini alacak.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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