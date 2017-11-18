 Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok! – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!

    Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!

    Galatasaraylı Fernando, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

    Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, Medipol Başakşehir maçının 20. dakikasında sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, ligin 13. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:00
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