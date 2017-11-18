 Galatasaray'da 9 yıl sonra bir ilk – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'da 9 yıl sonra bir ilk

    Galatasaray'da 9 yıl sonra bir ilk

    Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen Galatasaray, yaklaşık 9 yıl sonra ligde kalesinde 5 gol birden gördü.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, ligde son olarak 22 Şubat 2009'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçta Kocaelispor'dan 5 gol yemişti.

    Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 3 bin 191 gün sonra kalesindeki 5 gole engel olamadı.

    Tarihinin en çok gol yediği 7. maç

    Medipol Başakşehir müsabakası, Galatasaray'ın lig tarihinde en çok gol yediği 7. maç oldu.

    Sarı-kırmızılılar, 60. sezonunu geçiren Türkiye'nin en üst seviye futbol liginin tarihinde daha önce 6 maçta kalesinde 5 ve üzeri gol gördü.

    En çok gol yediği maçlar

    Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0 yenildiği müsabakada Fenerbahçe'den yedi.

    Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

    Sezon Tarih Maç Sonuç
    2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0
    1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1
    1991-1992 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray 5-2
    1998-1999 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor 3-5
    2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0
    2008-2009 22.02.2009 Galatasaray-Kocaelispor 2-5
    2017-2018 18.11.2017 Medipol Başakşehir-Galatasaray 5-1




    Kaynak: AA
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da 9 yıl sonra bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.