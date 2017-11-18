Galatasaray'da 9 yıl sonra bir ilk

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, ligde son olarak 22 Şubat 2009'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçta Kocaelispor'dan 5 gol yemişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 3 bin 191 gün sonra kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Tarihinin en çok gol yediği 7. maç

Medipol Başakşehir müsabakası, Galatasaray'ın lig tarihinde en çok gol yediği 7. maç oldu.

Sarı-kırmızılılar, 60. sezonunu geçiren Türkiye'nin en üst seviye futbol liginin tarihinde daha önce 6 maçta kalesinde 5 ve üzeri gol gördü.

En çok gol yediği maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0 yenildiği müsabakada Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle: