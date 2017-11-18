Fernandinho heyecanı

Sezon bitiminde M.City ile sözleşmesi sona erecek sambacı, İnstagram’dan Galatasaray’ı takibe aldı

DEVRE arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaraylıları 'sanal' bir heyecan sardı... Sezon başında Fernando Reges'i aldıkları Manchester City'nin bir başka yıldızı Fernandinho, İnstagram hesabından sarı-kırmızılıları takibe aldı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki yıldızın bu hareketi kulisleri de hareketlendirdi. Yönetim henüz böyle bir girişmleri olmadığını ifade etse de Fernandinho isminin Galatasaray'ın gündemine girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli orta sahanın transferinde en önemli isim de eski takım arkadaşı olacak.