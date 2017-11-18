Dilmen: Fatih Terim'i getiririm

Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir'de oynanan maç ev sahibi takımın 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Rıdvan Dilmen maç sonunda şu değerlendirmeleri yaptı:



Başakşehir örnek alınmalı. Milli Eğitim'de Başakşehir'i incelemeli. Gerçekten müthiş başarı... Sistem müthiş işliyor. Kısa sürede bu işler... Takım gelişti, Abdullah Avcı müthiş gelişti. Dünya standartlarında bir teknik adam oldu. Tebrik etmek lazım. Adebayor bir sanatçı. Galatasaray 5 yese 8 yese yine de bu şampiyonluğun önemli adayıdır. O havaya girdi Galatasaray. Bunu söylüyoruz hemen manşet olacak ama ben Galatasaray taraftarı olsam hemen Fatih Terim'i getiririm. Tudor şu an küçük maçların büyük hocası konumunda...





Rıdvan Dilmen müsabakanın ilk yarısınu şu sözlerle değerlendirdi:



Galatasaray, 10 dakika üstün oynadı, ataklar pozisyonla sonuçlanmadı. 10. dakikadan sonra, iyi bir teknik adamın futbol takımıyla, iyi kadroya sahip ama yanlış analizlere sahip bir teknik adamın maçı oldu. Latovlevici, Galatasaray'ın defansı değil, Tolga da sol açık olmadığı için sol kanatsız oynuyor Galatasaray. Başakşehir'in attığı goldeki faul, faul değil. Visca kendini attı. Latovlevici - Visca eşleşmesi saçma bir eşleşme. Elinde Linnes var, hem de sağ ayaklı. Latovlevici, Visca'yı kaldıramadı. Galatasaray'ın yan toplardaki zaafı devam ediyor. Maicon dışında kafaya çıkan oyuncu yok, bazen Fernando. Maç kaybedebilir ama, Abdullah Avcı gerçekten büyük antrenör, helal olsun.