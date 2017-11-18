"Bu maç bizim"

SÜPER Lig'in lideri Cimbom bugün takipçilerinden Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için rakibini deplasmanda devirmeyi hedefliyor. Bu karşılaşma teknik direktör İgor Tudor için de farklı anlamlar taşıyor. Aslan'ı devraldığından beri büyük maçların hiçbirini kazanamayan Hırvat çalıştırıcı artık galibiyet istiyor. Oyuncularıyla yaptığı görüşmede bu konunun altını çizen Tudor ,"Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Sezon başından beri zirvedeyiz ve bunu korumamız gerekiyor. Rakibimiz güçlü. Ligdeki konumu da ortada. Ancak biz Galatasaray'ız, biz zirvedeyiz. Konsantrasyonumuz tam olmalı. 'Bu takım büyük maç kazanamıyor' söylemi son bulmalı" ifadesini kullandı. İGOR Tudor, yüksek mücadele güçlerini sahaya yansıtmaları gerektiğini de söyledi. Genç çalıştırıcı, "Bir kişi değil, hepiniz savaşçı olacaksınız. Birbirinizle yardımlaşmanız üst düzeyde olsun. Sert presimizi her zamanki gibi uygulamalıyız. İkili mücadelelerde kart görmeyin. Hakeme itirazlarınız da ölçülü olsun" sözleriyle oyuncularını uyardı.10- Galatasaray bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Aslan, Aytemiz Alanya, Beşiktaş ve Başakşehir'le birlikte 10 puan topladı.16- Tudor, Galatasaray'ın başında 16 galibiyet gördü. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile birlikte ligin en iyilerinden biri.8- Galatasaray ve Medipol Başakşehir bu sezon en fazla maçta öne geçen iki takım (9). Galatasaray bu maçların 8'ini kazanırken, 1'i berabere bitti. Başakşehir ise 7 galibiyet, 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı.61- Cimbom, Alanya ile birlikte 61 şutla rakip kaleyi en fazla yoklayan iki takımdan biri.282- Rakip ceza alanında 282 kez topla buluşan sarı-kırmızılılar bu alanda Süper Lig'in lideri.3- G.Saray, Başakşehir'e son 3 golünü de duran toplardan attı.10- Aslan, savunmacılarından hücumda en fazla katkı alan takım. Maicon Roque 4 gol, Mariano 1 gol, 2 asist, Martin Linnes 2 asist, Serdar Aziz 1 asistle oynadı.Savaş ÇORLU