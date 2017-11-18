"Bu maç bizim"
G.Saray kariyerinde henüz büyük maç kazanamayan Tudor hırslı... Oyuncularıyla yaptığı görüşmede “Başakşehir’i yeneceğiz. Bu maç bizim. Biz zirvedeyiz, bunu gösterelim” dedi
Rakamlarla maç
10- Galatasaray bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Aslan, Aytemiz Alanya, Beşiktaş ve Başakşehir'le birlikte 10 puan topladı.
16- Tudor, Galatasaray'ın başında 16 galibiyet gördü. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile birlikte ligin en iyilerinden biri.
8- Galatasaray ve Medipol Başakşehir bu sezon en fazla maçta öne geçen iki takım (9). Galatasaray bu maçların 8'ini kazanırken, 1'i berabere bitti. Başakşehir ise 7 galibiyet, 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
61- Cimbom, Alanya ile birlikte 61 şutla rakip kaleyi en fazla yoklayan iki takımdan biri.
282- Rakip ceza alanında 282 kez topla buluşan sarı-kırmızılılar bu alanda Süper Lig'in lideri.
3- G.Saray, Başakşehir'e son 3 golünü de duran toplardan attı.
10- Aslan, savunmacılarından hücumda en fazla katkı alan takım. Maicon Roque 4 gol, Mariano 1 gol, 2 asist, Martin Linnes 2 asist, Serdar Aziz 1 asistle oynadı.
Savaş ÇORLU
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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