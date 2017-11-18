Asamoah'ta 'Nef'esler tutuldu
G.Saray Başkanı, ses getiren buluşma sonrasında, “Transfer konuşmadık” dese de durum bunun tam tersi yönde. Nef’in ocakta Asamoah’ın maliyetini karşılayacağı öğrenildi!..
G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Nef'in CEO'su Erden Timur geçtiğimiz günlerde Bebek'te buluşup yemek yemişti. Akşam'ın haberine göre; Başkan Özbek, Nef'ten aynı şartlarda forma sponsorluğuna devam etmeleri talebinde bulunurken, ocak ayında yapılacak bir transferin de maliyetini karşılamasını istedi. Alınan bilgilere göre Erden Timur da öneriye oldukça sıcak baktı. Bu futbolcunun da Juventuslu Kwadwo Asamoah olduğu ortaya çıktı.
HEM BONSERVİS HEM MAAŞ
28 yaşındaki Ganalı sol bekin sezon sonunda İtalyan ekibiyle mukavelesi tamamlanacak. Yani çok yüksek bir bonservis bedeli ödenmesi beklenmiyor. Nef'le yapılan anlaşmaya göre şirket sadece bonservisi değil, futbolcunun alacağı maaşı da karşılayacak. Daha önce toplantıda Arda Turan hakkında konuşulduğu iddia edilmişti. Ancak sponsorluğun Arda Turan konusunda olması beklenmiyor. Zaten transfer listesinin zirvesinde de Asamoah bulunuyor.
"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"
Hatırlanacağı üzere sezon başında Sarı-Kırmızılılar, Asamoah'ı bitirme aşamasına gelmiş ancak Juventus onu bırakmamıştı. Geçtiğimiz günlerdeki Kulüpler Birliği toplantısının ardından da Dursun Özbek, "Asamoah ilgilendiğimiz futbolculardan birisi. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:44
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
Nirvana Bu doğru değil . Q7 Beşiktaşa ilk geldiğinde de bir -iki penaltı kaçırmıştı . En son penaltı atması gereken oyuncu odur .
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
vaneri Quaresma tüm kornerleri ve serbest atışları kullanıyor ve asla başarılı değil. Kaçıracağı belliydi.Artık başka biri atmalı bu atışları.
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Alkışlar Gomis’e
Toplam 1
Yorum
MEHMET ALPASLAN PARA HER ZAMAN KAZANABİLİRSİN.aMA GÖNÜLLERİ İŞTE BÖYLE PARASIZ KAZANABİLİRSİN
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