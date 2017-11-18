Asamoah'ta 'Nef'esler tutuldu

G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Nef'in CEO'su Erden Timur geçtiğimiz günlerde Bebek'te buluşup yemek yemişti. Akşam'ın haberine göre; Başkan Özbek, Nef'ten aynı şartlarda forma sponsorluğuna devam etmeleri talebinde bulunurken, ocak ayında yapılacak bir transferin de maliyetini karşılamasını istedi. Alınan bilgilere göre Erden Timur da öneriye oldukça sıcak baktı. Bu futbolcunun da Juventuslu Kwadwo Asamoah olduğu ortaya çıktı.



HEM BONSERVİS HEM MAAŞ

28 yaşındaki Ganalı sol bekin sezon sonunda İtalyan ekibiyle mukavelesi tamamlanacak. Yani çok yüksek bir bonservis bedeli ödenmesi beklenmiyor. Nef'le yapılan anlaşmaya göre şirket sadece bonservisi değil, futbolcunun alacağı maaşı da karşılayacak. Daha önce toplantıda Arda Turan hakkında konuşulduğu iddia edilmişti. Ancak sponsorluğun Arda Turan konusunda olması beklenmiyor. Zaten transfer listesinin zirvesinde de Asamoah bulunuyor.



"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Hatırlanacağı üzere sezon başında Sarı-Kırmızılılar, Asamoah'ı bitirme aşamasına gelmiş ancak Juventus onu bırakmamıştı. Geçtiğimiz günlerdeki Kulüpler Birliği toplantısının ardından da Dursun Özbek, "Asamoah ilgilendiğimiz futbolculardan birisi. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.