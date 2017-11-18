Arda Turan'a duvar ördüler

Galatasaray'ın ikinci Arda Turan girişimi de 'şimdilik' başarısızlıkla sonuçlandı. Yönetimin kadroya katmak istediği, İgor Tudor'un da "Alınmasına karşı çıkmam" dediği Barcelona'nın yıldızına sarı-kırmızılı taraftarlar 'duvar' ördü. Yapılan anketlerde "Dönmesin" diyenlerin oranı yüzde 80'i buldu. Transferi büyük oranda rafa kalktı.