 Arda Turan'a duvar ördüler – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Arda Turan'a duvar ördüler

    Arda Turan'a duvar ördüler
    Galatasaray'ın ikinci Arda Turan girişimi de 'şimdilik' başarısızlıkla sonuçlandı. Yönetimin kadroya katmak istediği, İgor Tudor'un da "Alınmasına karşı çıkmam" dediği Barcelona'nın yıldızına sarı-kırmızılı taraftarlar 'duvar' ördü. Yapılan anketlerde "Dönmesin" diyenlerin oranı yüzde 80'i buldu. Transferi büyük oranda rafa kalktı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda Turan'a duvar ördüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.