Adebayor Galatasaray'ı çok seviyor!
Medipol Başakşehir’in Togolu yıldızı Emanuel Adebayor, ligde 12. hafta mücadelesinde Galatasaray’a karşı 3 gol kaydederek, sarı-kırmızılılara karşı ikinci kez hat-trick yapmış oldu.
Yıldız oyuncu, Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçta 6 gole ulaşırken, bu sezon ligde 7. kez rakip fileleri sarstı. Geçen sezon ligin 27. haftasında Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada da Cimbom'a karşı 3 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon toplamda 8. golünü kaydetmiş oldu.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:44
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
demek istiyor ki bir penaltı yetmedi kardeşim ikiciyi neden çalmıyosunuz rakibi 10 kişi bırakmak yetmez en az dokuz kişi kalmalılar
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 4
Yorum
orman ı oraya getiren kim? istediği zaman bjk ne başkan olabilecek gücü var demirören in, istediğini de seçtirebilecek... hangi kulübe üye olduğunun farkında değil:))
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
ERMAN HAKEM RESMEN AKHİSARI DOGRADI BU HAKEM DÜDÜGÜNÜ ASMALI
Adebayor Galatasaray'ı çok seviyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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