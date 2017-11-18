3 isim sınırda

GALATASARAY'da Başakşehir maçı öncesi Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli cezalı. Maicon, Fernando ve Ndiaye de sarı kart sınırında. Bu 3 isim kart görmeleri halinde Alanya karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Teknik direktör İgor Tudor, pozisyon harici gereksiz karta karşı futbolcularını uyardı.