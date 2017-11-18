 3 isim sınırda – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    3 isim sınırda

    3 isim sınırda
    GALATASARAY'da Başakşehir maçı öncesi Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli cezalı. Maicon, Fernando ve Ndiaye de sarı kart sınırında. Bu 3 isim kart görmeleri halinde Alanya karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Teknik direktör İgor Tudor, pozisyon harici gereksiz karta karşı futbolcularını uyardı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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