Yasin'in nargile keyfi!
Galatasaray'da süre almakta zorlanan Yasin Öztekin, nargile içerken yakalandı
Sarı-kırmızılıların tartışılan oyuncularından Yasin Öztekin'in sosyal medyaya düşen görüntüsü taraftarları kızdırdı.
Galatasaray'ın zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'le oynayacağı maça 2 gün kala Yasin'in geceyarısı bir mekanda nargile içmesi tepki çekti.
Yasin'in bu görüntüleri sonrasından sosyal medyada, "Gomis gece gündüz çalışırken, Yasin öztekin arkadaşlarıyla nargile içmeye gidiyor... Kendine çok iyi bakan (!) yerli futbolcu!" gibi yorumlar yapıldı.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:45
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Savaşan Hollandalı
Toplam 13
Yorum
mehmet hollandalı istyemiyoruz hollandasız olsun. sadecehojdonk ve kuyt gelecekse gelsin. biri frikik atar diğeri hala takımın hepsinden çok koşar
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4 koldan takip
Toplam 6
Yorum
bjk smokie :) valla trabzonspor'a yakıştıramıyom bunlar neya ? yusuf'u aldülkadiri direk monte et bunların yanına yerli genç transfer yada sağlam yabancı.
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4 koldan takip
Toplam 6
Yorum
TS60 Aralarında sadece Albert Rusnak kaliteli . Diğerleri işe yaramaz.
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