 Yasin'in nargile keyfi! – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Yasin'in nargile keyfi!

    Yasin'in nargile keyfi!

    Galatasaray'da süre almakta zorlanan , nargile içerken yakalandı

    Sarı-kırmızılıların tartışılan oyuncularından 'in sosyal medyaya düşen görüntüsü taraftarları kızdırdı.

    Galatasaray'ın zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'le oynayacağı maça 2 gün kala Yasin'in geceyarısı bir mekanda nargile içmesi tepki çekti.

    Yasin'in bu görüntüleri sonrasından sosyal medyada, "Gomis gece gündüz çalışırken, arkadaşlarıyla nargile içmeye gidiyor... Kendine çok iyi bakan (!) yerli futbolcu!" gibi yorumlar yapıldı.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
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