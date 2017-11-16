Tebrikler Galatasaray
Sarı-kırmızılı kulübün ‘Hayvanlar için Kükre’ sorumluluk projesi, Felis Ödülleri’nde ‘Medya/Yayıncılık’ dalında ödüle layık görüldü
Her branştan destek
Projede futbol takımından Cenk Gönen ve Yasin Öztekin, erkek basketbol takımından Göksenin Köksal ve Ege Arar, kadın basketbol takımından Cansu Köksal, erkek voleybol takımından Murathan Kısal, kadın voleybol takımından Sinead Jack, Engelsiz Aslanlar'dan İsmail Ar, basketbol altyapısından ise Nehir Elkin ve Alp Ako hayvanlar için kükremişti.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:47
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
Tebrikler Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.