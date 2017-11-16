Tebrikler Galatasaray

Sarı-kırmızılı kulübün ‘Hayvanlar için Kükre’ sorumluluk projesi, Felis Ödülleri’nde ‘Medya/Yayıncılık’ dalında ödüle layık görüldü

Galatasaray ve National Geographic iş birliğinde gerçekleşen "Hayvanlar için Kükre" sosyal sorumluluk projesi, Felis Ödülleri'nde "Medya/Yayıncılık" kategorisinde ödüle layık görüldü. G.Saraylı sporcular, fotoğrafçı Mehmet Turgut'un kamerasına kükreyerek poz verip taraftarları kampanyaya destek vermeye ve hayvan haklarını savunmaya çağırmıştı. Nat Geo Wild kanalında yayınlanan "Büyük Kediler Ayı" belgeselleri etrafında örülen sosyal sorumluluk kampanyası ile izleyiciler bilgilendirilmiş ve tüm hayvanlara yardım etme çağrısında bulunulmuştu. G.Saray'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla daha da geniş kitlelere yayılan kampanya ile destek vermek isteyenler sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmişti.



Her branştan destek

Projede futbol takımından Cenk Gönen ve Yasin Öztekin, erkek basketbol takımından Göksenin Köksal ve Ege Arar, kadın basketbol takımından Cansu Köksal, erkek voleybol takımından Murathan Kısal, kadın voleybol takımından Sinead Jack, Engelsiz Aslanlar'dan İsmail Ar, basketbol altyapısından ise Nehir Elkin ve Alp Ako hayvanlar için kükremişti.



