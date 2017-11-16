Önce zafer sonra seçim
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kurmaylarına seslendi: Bırakın seçim konuşmayı, bu zarar verir. Tek hedefimiz şampiyonluk olmalı
İŞİ SIKI TUTUYOR
2015'TEN bu yana sarı-kırmızılıların başkanlık koltuğunda oturan Dursun Özbek, genel kurul için çalışmalara başlamak isteyen kurmaylarını net ifadelerle uyardı. Aday olup olmayacağı konusunda kimseye görüş belirtmeyen Özbek'in, yönetim kurulunda bazı isimleri değiştirebileceği de iddia edildi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:45
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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