Önce zafer sonra seçim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kurmaylarına seslendi: Bırakın seçim konuşmayı, bu zarar verir. Tek hedefimiz şampiyonluk olmalı

G.SARAY'ın mayısta gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu öncesi başkan Dursun Özbek, kurmaylarına mesaj gönderdi. Seçim çalışmalarına başlamaya hazırlanan yönetim kurulu üyelerine seslenen Galatasaray'ın patronu, "Şu anda seçim adına çalışmayı bırakın. Seçimi konuşmak Galatasaray'a zarar verir. Kulübümüz için önemli olan seçim değil 21. şampiyonluktur. Taraftar, yönetim, camia hep birlikte tek hedefimiz şampiyonluk olmalı. Bu şampiyonluk Galatasaray için çok ama çok önemli" sözlerini sarfetti.



İŞİ SIKI TUTUYOR

2015'TEN bu yana sarı-kırmızılıların başkanlık koltuğunda oturan Dursun Özbek, genel kurul için çalışmalara başlamak isteyen kurmaylarını net ifadelerle uyardı. Aday olup olmayacağı konusunda kimseye görüş belirtmeyen Özbek'in, yönetim kurulunda bazı isimleri değiştirebileceği de iddia edildi.