İşte Özbek’in gözdeleri:

İLK hedefi şampiyonluk olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, yeni yönetim kurulu için de çalışmaları yürüttüğü öğrenildi. Bu konuda gizli bir çalışma yürüten Özbek'in düşündüğü isimlerin başında Cemal Özgörkey'in geldiği belirtildi. Özgörkey'i yeni dönemde asbaşkanı olarak düşünen Özbek, Hakan Üstünberk ve İbrahim Çağlar'ı da yönetimine almayı planlıyor. Özbek bu iki isimden en az biriyle önümüzdeki dönemde çalışmak istiyor.