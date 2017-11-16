Gomis için söyledi

'Sen olsan bari' isimli çalışması ile büyük ses getiren Aleyna Tilki, şarkısıyla özdeşleşen Gomis için bir klip çekti. Aleyna, ekibiyle birlikte şarkının tribün uyarlamasını söyledi ve golcüye gönderdi. Bu durumdan çok memnun kalan Gomis de, "Ne harika bir sürpriz, teşekkür ederim. Sen en iyisi olacaksın" diyerek İnstagram'dan paylaştı.