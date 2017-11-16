 Arda'ya destek – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Arda'ya destek

    Arda'ya destek
    Barcelona'da bu sezon henüz süre alamayan, fazla kiloları nedeni ile eleştiri konusu olan Arda Turan için İspanyol ekibinin rehabilitasyon süreci başlatacağı belirtildi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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