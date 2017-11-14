Kazanmaya gideceğiz
Fernando Muslera, Başakşehir’in zor bir rakip olduğunu belirtirken, “Ama biz de lideriz ve oraya gidip galip gelmek istiyoruz” dedi
Baba olmak harika
GEÇTİĞİMİZ günlerde bir erkek çocuğu dünyaya gelen Nando, "Baba olmak çok güzel bir duygu. İyi bir baba nasıl olur, araştırıyorum. Çok mutluyum" dedi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:31
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Kazanmaya gideceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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