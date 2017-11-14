Kazanmaya gideceğiz

Fernando Muslera, Başakşehir’in zor bir rakip olduğunu belirtirken, “Ama biz de lideriz ve oraya gidip galip gelmek istiyoruz” dedi

GALATASARAY'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera dünkü antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uruguaylı file bekçisi, hafta sonunda konuk olacakları Başakşehir maçı için, "Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Daha önce orada kaybettiğimiz maçlar da oldu. Ama lideriz ve gidip galip gelmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Büyük maç kazanamamalarıyla ilgili, "Önemli olan yolun sonunda şampiyonluğa ulaşmak. Hedefimiz bu kez galip gelmek" diyen Nando, Galatasaray'a imza atmasının hayatındaki en iyi kararlardan birisi olduğunu, burada kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.



Baba olmak harika

GEÇTİĞİMİZ günlerde bir erkek çocuğu dünyaya gelen Nando, "Baba olmak çok güzel bir duygu. İyi bir baba nasıl olur, araştırıyorum. Çok mutluyum" dedi.