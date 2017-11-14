 İspanya’dan takım bakıyor – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    İspanya’dan takım bakıyor

    İspanya’dan takım bakıyor
    G.Saray'da başkanlığa geri dönmesi olası görünmeyen Ünal Aysal'ın İspanya, İngiltere veya İtalya'dan bir futbol takımı almak istediği iddia edildi. Bir ara Reading'i daha sonra da Cesena'yı alacağı konuşulan Aysal ayrıca Valencia'nın maliyetini hesaplatmıştı. Son günlerde Aysal'ın satışı gündemde olan Cenk Gönen'in de forma giydiği Malaga'yla ilgilendiği bildirildi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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