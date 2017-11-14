 İdmanda kimler yoruluyor? – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    İdmanda kimler yoruluyor?

    İdmanda kimler yoruluyor?

    Tudor’un ismini vermekten kaçındığı oyuncuların Tarık, Belhanda, Yasin, Feghouli ve Sinan olduğu iddia edildi

    İGOR Tudor'un geçen sezon yaptırdığı ağır idmanlar Sneijder ve Bruma'yı isyan ettirmişti... Hırvat teknik adam, Portekizli yıldızı çok beğenmesine rağmen antrenmanlarına ayak uyduramadığı için kenara almıştı. Galatasaray'da bu sezon da benzer bir sıkıntı yaşanıyor. Hırvat hoca, beİN Sports'ta, "Antrenmanda yorulan oyuncular var mı?" sorusunu, "İsim veremem, oyuncular etkileniyor" diye yanıtlarken Tarık, Rodrigues, Belhanda, Yasin, Feghouli ve Sinan'ın antrenmanlara ayak uydurmakta zorlandığı öğrenildi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:24
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