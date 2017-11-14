 Emre’ye karşı Yasin & Sinan – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Emre’ye karşı Yasin & Sinan

    Emre’ye karşı Yasin & Sinan

    Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor arasındaki transfer görüşmeleri başladı

    Galatasaray, Emre Akbaba'yı devre arasında kadrosuna katmak için resmen düğmeye bastı. Görüşmeler başlarken Aytemiz Alanyaspor, 25 yaşındaki orta saha için Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş ile birlikte 2 milyon euro talep etti. Forma şansı bulamayan Sinan ve Yasin'in satışına onay çıktığı ancak istenilen 2 milyon euro'nun fazla bulunduğu belirtildi. Galatasaray yönetiminin, Tudor'un Emre'yi çok istemesine karşın bu transfer için 1 milyon euro'dan fazla para vermeyi düşünmediği öğrenildi. Galatasaray'da Yasin'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sinan'ın ise 2019 yılı sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
    Savaş ÇORLU
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
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