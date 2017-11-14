Emre’ye karşı Yasin & Sinan

devre arasında kadrosuna katmakiçin resmen düğmeyebastı. Görüşmeler başlarken, 25 yaşındaki orta sahaiçinveile birliktetalep etti.Forma şansı bulamayansatışına onay çıktığı ancakistenilenfazlabulunduğu belirtildi.yönetiminin,çok istemesinekarşın bu transfer için 1 milyoneuro'dan fazla para vermeyi düşünmediğiöğrenildi.sözleşmesi sezon sonundasona eriyor. Sinan'ın ise 2019 yılısezonu sonuna kadar sözleşmesibulunuyor.