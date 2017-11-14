Emre Mor’a inanıyor

Emre Mor, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılmaya devam etse de hocasının genç yıldızı bırakmaya niyeti yok. Emre Mor'un Celta Vigo'ya katkısının büyük olacağına inanan Juan Carlos Unzue'nin kiralık tekliflerine kapıyı kapattığı belirtiliyor. Unzue, milli futbolcu için, "Çok özel bir oyuncu" ifadesini kullandı.