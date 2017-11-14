 Devler peşinde – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Devler peşinde

    Devler peşinde
    Galatasaraylı taraftarlar, deyimin tam anlamıyla gelmediği için 'zil takıp' oynasa da Arda Turan da halen revaçta... Geçen sezon Bacelona'da 13 gol, 7 asistle oynayan yıldız futbolcu ile İngiltere'den Arsenal, Fransa'dan Monaco ve Almanya'dan Leipzig'in ilgilendiği ifade ediliyor
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:03
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