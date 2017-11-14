Devler peşinde

Galatasaraylı taraftarlar, deyimin tam anlamıyla gelmediği için 'zil takıp' oynasa da Arda Turan da halen revaçta... Geçen sezon Bacelona'da 13 gol, 7 asistle oynayan yıldız futbolcu ile İngiltere'den Arsenal, Fransa'dan Monaco ve Almanya'dan Leipzig'in ilgilendiği ifade ediliyor