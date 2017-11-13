Tudor'dan uyarılar İgor Tudor, oyuncularını, milli maç arasından sonraki zorlu periyoda hazırlıyor. Bu süreçte Beşiktaş ve Başakşehir'le zorlu maçlar oynayacaklarının altını çizen Hırvat hoca, sarı-kırmızılı futbolcularından, uyku ve yemek düzenine harfiyen uymalarını istedi