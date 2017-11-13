 Tudor’dan uyarılar – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tudor’dan uyarılar

    Tudor’dan uyarılar
    Tudor'dan uyarılar İgor Tudor, oyuncularını, milli maç arasından sonraki zorlu periyoda hazırlıyor. Bu süreçte Beşiktaş ve Başakşehir'le zorlu maçlar oynayacaklarının altını çizen Hırvat hoca, sarı-kırmızılı futbolcularından, uyku ve yemek düzenine harfiyen uymalarını istedi
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor’dan uyarılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.