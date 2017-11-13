 Tehlike sinyali – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Tehlike sinyali

    Tehlike sinyali
    Eski Başkanlardan Faruk Süren'den yönetime uyarı geldi. Riva ve Florya'dan elde edilen teminatın bankaya kırdırılarak futbol takımına yatırım yapıldığını ancak 42 ayı kapsayan bu süreçte sadece ilk döneminin futbolcu ödemelerinin gerçekleştiğine belirten Süren, önlem alınmazsa önümüzdeki yıllarda bunun sıkıntı yaratacağını söyledi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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