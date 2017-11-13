 Jahovic'e yer yok – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Jahovic'e yer yok

    Jahovic'e yer yok
    Galatasaraylı yöneticiler, Göztepe'den Adis Jahovic'i transfer edecekleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Sarı-kırmızılılar, "İgor Tudor'un böyle bir talebi ya da isteği olmadı. Elimizde yedek olarak Eren varken Jahovic'i ne yapacağız" ifadesini kullandılar. Tudor da Gomis ve Eren'in alternatifi olarak Sinan Gümüş'ü görüyor.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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