Jahovic'e yer yok

Galatasaraylı yöneticiler, Göztepe'den Adis Jahovic'i transfer edecekleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Sarı-kırmızılılar, "İgor Tudor'un böyle bir talebi ya da isteği olmadı. Elimizde yedek olarak Eren varken Jahovic'i ne yapacağız" ifadesini kullandılar. Tudor da Gomis ve Eren'in alternatifi olarak Sinan Gümüş'ü görüyor.