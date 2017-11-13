Gözler Barça'da

transfer dönemi yaklaşırkendefteri yeniden açıldı. Başkan, Arda iddialarını "Teknik heyet ile görüşüyoruz" diyerek yalanlamazkenda "Tabii ki isterim" ifadesini kullandı ve transfer için engel teşkil etmediğini ortaya koydu.Turan cephesinden de 6 yıllık ayrılık sonrası olumlu mesajlar geliyor.bu sezon ilk maç hariç kadroya dahi giremeyen oyuncunun, yenidenforması giymek için her türlü fedakarlığa hazır olduğu belirtiliyor.transferin gerçekleşmesi için artık tek bir bilinmeyen kaldı o da Barcelona... Sürekli olarak kendisinesorulması nedeniyle rahatsızlık hissedenoyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin verecek.'yı 34 milyon euro'ya transfer eden ve bedavaya göndermek istemeyen, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcu içinkiralama teklifine sıcak bakacağı öğrenildi. Ancak bu aşamada satın alma bedelinin ne kadar olacağı merak ediliyor.kısa bir süre içinde İspanyollarla masaya oturması bekleniyor.Barcelona Kulübü, Arda'ya yaptığı yatırımın bir kısmını en azından kurtarmak istiyor. Temmuz 2015'te piyasa değeri 35 milyon euro olan Arda Turan için 34 milyon euro'luk ödeme yapılarak transfer edilmişti. Aradan geçen 2 yıllık sürede Arda'nın piyasa değeri 15 milyon euro'ya kadar düşmüş durumda...* Valverde 18 Ağustos'ta Arda'nın yeniden takıma girmesiyle ilgili olarak, "Bu biraz da Arda'nın performansına bağlı" demişti.* 18 Eylül'de "Eğer faydalı olacağını düşünürsem o da takıma dahil olacaktır" sözlerini kullandı.* Son olarak ise 4 Kasım'da "Umarım Arda motivedir ve durumunu düzeltmeyi düşünüyordur" diye konuştu.* Valverde, verdiği kaçamak demeçlere karşılık geçen sezon 30 maçta 13 gol ve 7 asist ile oynayan Arda'yı kullanmayı hiç düşünmedi.Yabancı konusunda gelecekte kulüpler ellerindeki sayıyı azaltacak ve kaliteli yerli oyuncu ihtiyacı oluşacak. Başkan Dursun Özbek, Arda için "Hem iyi bir Galatasaraylı, hem de kaliteli bir futbolcu. Takıma ve hücum hattımıza güç katar" yorumunu yapıyormuş. Bana göre de Arda Turan tekniği ve oyun zekasının yanında Galatasaray'a liderlik yapabilecek bir oyuncudur. İspanya'ya gittiğinden bu yana her platformda, "Ben Galatasaraylıyım" demekten çekinmeyen ve Galatasaray ile ilgili aidiyet duygusunu yüreğinde yaşatan bir isimdir