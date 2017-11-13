Gözler Barça'da
Tudor “Tabii ki isterim” diyerek transferin önünü açtı. Yıldız oyuncu da G.Saray’a sıcak mesajlar veriyor. Şimdi gözler Katalanların isteyeceği bonservis bedelinde
Temaslar başlıyor
Arda'yı 34 milyon euro'ya transfer eden ve bedavaya göndermek istemeyen Barça, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakacağı öğrenildi. Ancak bu aşamada satın alma bedelinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Galatasaray'ın kısa bir süre içinde İspanyollarla masaya oturması bekleniyor.
Savaş ÇORLU
Barcelona Kulübü, Arda'ya yaptığı yatırımın bir kısmını en azından kurtarmak istiyor. Temmuz 2015'te piyasa değeri 35 milyon euro olan Arda Turan için 34 milyon euro'luk ödeme yapılarak transfer edilmişti. Aradan geçen 2 yıllık sürede Arda'nın piyasa değeri 15 milyon euro'ya kadar düşmüş durumda...
VALVERDE'YE TAKILDI
* Valverde 18 Ağustos'ta Arda'nın yeniden takıma girmesiyle ilgili olarak, "Bu biraz da Arda'nın performansına bağlı" demişti.
* 18 Eylül'de "Eğer faydalı olacağını düşünürsem o da takıma dahil olacaktır" sözlerini kullandı.
* Son olarak ise 4 Kasım'da "Umarım Arda motivedir ve durumunu düzeltmeyi düşünüyordur" diye konuştu.
* Valverde, verdiği kaçamak demeçlere karşılık geçen sezon 30 maçta 13 gol ve 7 asist ile oynayan Arda'yı kullanmayı hiç düşünmedi.
İyi bir G.Saraylı
Yabancı konusunda gelecekte kulüpler ellerindeki sayıyı azaltacak ve kaliteli yerli oyuncu ihtiyacı oluşacak. Başkan Dursun Özbek, Arda için "Hem iyi bir Galatasaraylı, hem de kaliteli bir futbolcu. Takıma ve hücum hattımıza güç katar" yorumunu yapıyormuş. Bana göre de Arda Turan tekniği ve oyun zekasının yanında Galatasaray'a liderlik yapabilecek bir oyuncudur. İspanya'ya gittiğinden bu yana her platformda, "Ben Galatasaraylıyım" demekten çekinmeyen ve Galatasaray ile ilgili aidiyet duygusunu yüreğinde yaşatan bir isimdir
Mini yorum Levent Tüzemen
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
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