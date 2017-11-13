Bütçe 75 milyon TL açık verdi

Galatasaray yönetimi, 2 Aralık'ta Olağanüstü Mali Genel Kurul düzenleme kararı alırken 75 milyon TL'lik ilave borçlanma yetkisi isteneceği ortaya çıktı. Kulüp üyelerine gönderilen bilgilendirme kitapçığında, yönetimin Riva arazisinin satışından gelen 341 milyon 805 bin TL'e bütçeye gelir olarak eklemesine karşın, kalan 3 aylık süreç için 75 milyon TL daha borçlanma yetkisi istemesi dikkat çekti.