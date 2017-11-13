 Bunalıma girdi! – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Bunalıma girdi!

    Bunalıma girdi!

    Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında da tel tel döküldü

    Galatasaray'a transfer süreci sıkıntılı geçen, West Ham'dan sakat ve 4 kilo fazlasıyla gelen Feghouli, tam kendini bulmuştu ki, Trabzonspor maçındaki kırmızı kartla yıkıldı. Üç maç ceza alan yıldız futbolcu, geç bulduğu formasını kolayca kaybedince, psikolojik açıdan çöktü. Milli takımından kesik yemesi de işin tuzu biberi oldu… Morali bozulan Feghouli, G.Saray'ın Ümraniye ile oynadığı hazırlık maçında sahanın en kötüsüydü. Cezasının dolmasına iki maç kalan Cezayirli yıldıza son kötü haber ise Tudor'dan geldi. Hırvat hocanın, devre sonuna kadar kanatlarda Rodrigues ve Tolgaile devam edeceği, Feghouli'yi kulübede düşündüğü öğrenildi. Tudor'un Feghouli'ye tekrar takımın seviyesine ulaşması için devre arasında özel program uygulatacağı da belirtildi.

    Sabah
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:18
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