 Brezilyalılar fark yarattı – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Brezilyalılar fark yarattı

    Brezilyalılar fark yarattı

    Mariano, Maicon ve Fernando, Wenger’in sözünü boşa çıkardı

    Arsen Wenger'in bir sözü vardır. "Bir Brezilyalı iyidir, iki Brezilyalı risklidir, üç Brezilyalı teknik direktörü işinden ettirir." Galatasaray sezon başında Mariano, Maicon ve Fernando'yu transfer ederek belki de bu anlamda büyük bir risk aldı. Tudor da bu korkusunu, "Takımda fazla Brezilyalı varsa eğlenceye kaçılabilir" diye açıkladı. "Ama bizde öyle değil" diye de hemen ekledi. Gerçekten de Mariano, Maicon ve Fernando hem saha içi hem de saha dışındaki düzenli yaşantılarıyla takdir topladı.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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