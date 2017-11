Asamoah: Sözümden dönmem

Juventus'un son anda vermekten vazgeçtiği Kwadwo Asamoah, devre arasında sarı kırmızılı formayı giymek istediğini dile getirdi. Sarı kırmızılılara sevindirici mesaj yollayan Asamoah, Cenk Ergün ile yaptığı görüşmede; "Yazın her konuda anlaşmıştık. Benim için uzun süren görüşmelerden sonra verdiğim bir karardı. Galatasaray'a verdiğim sözün arkasındayım. Asla dönmem. bana sunduğunuz şartlar ve her şeyden önemlisi, takımda bana biçilen rol üzerine bir karar almıştım. Juventus devam edelim dese dahi artık benim için önemli olan Galatasaray. Her maçını büyük bir ilgiyle meraj ediyorum. Açıkçası oynanan futbol umut verici. Bu ekibin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştuğu belirtildi.