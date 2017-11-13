Asamoah: Sözümden dönmem
Galatasaray'ın transferi için son ana kadar uğraştığı Kwadwo Asamoah, mesaj gönderdi. Ganalı yıldız, "Galatasaray'a verdiğim sözün arkasındayım. Asla dönmem" dedi.
Juventus'un son anda vermekten vazgeçtiği Kwadwo Asamoah, devre arasında sarı kırmızılı formayı giymek istediğini dile getirdi. Sarı kırmızılılara sevindirici mesaj yollayan Asamoah, Cenk Ergün ile yaptığı görüşmede; "Yazın her konuda anlaşmıştık. Benim için uzun süren görüşmelerden sonra verdiğim bir karardı. Galatasaray'a verdiğim sözün arkasındayım. Asla dönmem. bana sunduğunuz şartlar ve her şeyden önemlisi, takımda bana biçilen rol üzerine bir karar almıştım. Juventus devam edelim dese dahi artık benim için önemli olan Galatasaray. Her maçını büyük bir ilgiyle meraj ediyorum. Açıkçası oynanan futbol umut verici. Bu ekibin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştuğu belirtildi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:52
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Tehlike sinyali
Toplam 5
Yorum
Aslan SAYIN BASKAN TAKIMIN TAVAN YAPTIGI UEFA SAMPIYONLUGUNU BILE YÖNETEMEDIN ALLAH ASKINA BIR SUSDA BEN NERDE YANLIS YAPTIM SARKISINI DINLE!
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Esteban çok mutlu
Toplam 1
Yorum
adem Haketseydik üst sıralarda olurduk demekki bazı şeyleri eksik yapmışız.
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Bunalıma girdi!
Toplam 2
Yorum
Aslan DAHA COK CALISIR MAC EKSIGI ONU FAZLA ETKILEMEZ ADAM SÜPER YETENEK
Asamoah: Sözümden dönmem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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