 Yeni anlaşma yok – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Yeni anlaşma yok

    Yeni anlaşma yok
    Galatasaray'da yenilenen kadroda kendisine yer bulamayan Yasin Öztekin, Sinan Gümüş ve Koray Günter için yönetim flaş bir karar aldı. Buna göre sezon sonunda kontratı bitecek olan üç oyuncuya devre arasında yeni sözleşme için dönüş yapılmayacak. Galatasaray yönetimi, performanslarına göre sezon sonunda futbolcularla ilgili kararını verecek.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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