Gomis'in sırrı! Maçlardan önce...

Ligde 11 gol atan Gomis'i öven teknik direktör Tudor, "Bafetimbi Gomis'te iç motivasyon fazlasıyla var. Bafe her antrenmandan sonra kalır, çalışır, son vuruş çalışır. Maçlardan önce rakip defansları seyreder. O yaşta hala bu isteği devam eden bir oyuncu. Belki de o bağlantı oyununu oynayacağınız en iyi isim değil ama 18 vuruşları çok iyi, golü sezmesi çok iyi. 18 içinde çok etkili bir oyuncu" dedi.