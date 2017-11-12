Galatasaray'da Arda Turan gerçeği

Galatasaray'ın Barcelona'da top koşturan Arda Turan ile ilgilendiği yönündeki haberlerin perde arkası ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Arda Turan'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle hiçbir görüşme yapmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların devre arası transfer planında Arda Turan hamlesi olmadığı öğrenildi.



DEFTER KAPANDI

Sezon başında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın, yüksek maliyet sebebiyle Barcelona ile anlaşma sağlayamadığı ve Arda Turan defterini kapattığı belirtildi.