 Galatasaray'da Arda Turan gerçeği – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'da Arda Turan gerçeği

    Galatasaray'da Arda Turan gerçeği

    Son dönemde adı birçok kez Galatasaray ile anılan Arda Turan ile ilgili, sarı-kırmızılı kulübün bir girişiminin bulunmadığı öğrenildi.

    Galatasaray'ın Barcelona'da top koşturan Arda Turan ile ilgilendiği yönündeki haberlerin perde arkası ortaya çıktı.
    Galatasaray'ın Arda Turan'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle hiçbir görüşme yapmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların devre arası transfer planında Arda Turan hamlesi olmadığı öğrenildi.

    DEFTER KAPANDI
    Sezon başında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın, yüksek maliyet sebebiyle Barcelona ile anlaşma sağlayamadığı ve Arda Turan defterini kapattığı belirtildi.

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da Arda Turan gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.