Galatasaray'da Arda Turan gerçeği
Son dönemde adı birçok kez Galatasaray ile anılan Arda Turan ile ilgili, sarı-kırmızılı kulübün bir girişiminin bulunmadığı öğrenildi.
Galatasaray'ın Barcelona'da top koşturan Arda Turan ile ilgilendiği yönündeki haberlerin perde arkası ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Arda Turan'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle hiçbir görüşme yapmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların devre arası transfer planında Arda Turan hamlesi olmadığı öğrenildi.
DEFTER KAPANDI
Sezon başında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın, yüksek maliyet sebebiyle Barcelona ile anlaşma sağlayamadığı ve Arda Turan defterini kapattığı belirtildi.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:42
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Arda'yı çok beğeniyorum
Toplam 7
Yorum
cengiz özbek in o çok istediği arda sonu olacak
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 11
Yorum
Bjkli Tamam yeni sistem diyonda.. oldu 11inci hafta, rakiplerinle de oynadin..sistem tutmazsa yine 2-3 mac puan kaybedecen olacak 15 puan fark..
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Hakan bırakıyor
Toplam 3
Yorum
vasat oyuncu 1. lig topçusuna yok artık o kolay paralar hakan efendi. bitti.
Galatasaray'da Arda Turan gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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