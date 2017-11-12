Cimbom'dan müthiş zafer
EuroCup’ta Hapoel’e şans tanımamayan Aslan, dün de ligde coştu. Cimbom, baştan sona üstün olduğu karşılaşmada Büyükçekmece’ye 27 sayı fark attı
Rakeem ile yollar ayrıldı ikinci yarıda da Galatasaray'ın üstünlüğü vardı. 3. periyodu da 82-53 önde bitiren sarı-kırmızılılar, bu bölümde 34 sayı üretirken, rakibini 15 sayıda tutmayı başardı. Son çeyrekte farkı koruyan Cimbom, taraftarları önünde 98-71'lik galibiyetle ayrıldı. Öte yandan, sarı-kırmızılı yönetim; sezon başında transfer ettiği Rakeem Christmas'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Böylece ABD'li pivotun ilk Avrupa tecrübesi sona erdi.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:39
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
Cimbom'dan müthiş zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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