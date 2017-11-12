Cimbom'dan müthiş zafer

EuroCup’ta Hapoel’e şans tanımamayan Aslan, dün de ligde coştu. Cimbom, baştan sona üstün olduğu karşılaşmada Büyükçekmece’ye 27 sayı fark attı

SEZONA kötü bir başlangıç yapan Galatasaray Odeabank'ta şov başladı. Hafta içinde EuroCup'ta Hapoel Jerusalem'i yenerek ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, dün de ligde Demir İnşaat Büyükçekmece'ye şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğü alan Aslan, ilk periyodu 29-27 önde kapadı. İkinci çeyrekte her iki taraf da sayı üretmekte zorluk çekerken, Galatasaray soyunma odasına 48-38 üstün girdi.



Rakeem ile yollar ayrıldı ikinci yarıda da Galatasaray'ın üstünlüğü vardı. 3. periyodu da 82-53 önde bitiren sarı-kırmızılılar, bu bölümde 34 sayı üretirken, rakibini 15 sayıda tutmayı başardı. Son çeyrekte farkı koruyan Cimbom, taraftarları önünde 98-71'lik galibiyetle ayrıldı. Öte yandan, sarı-kırmızılı yönetim; sezon başında transfer ettiği Rakeem Christmas'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Böylece ABD'li pivotun ilk Avrupa tecrübesi sona erdi.