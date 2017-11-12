10’da 9 tutturdu

Sezon başında Sneijder, Podolski, Bruma gibi yıldızlarını göndererek yeni bir yapılanma içine giren Galatasaray, 10 transfer yaptı.

Belhanda, Ndiaye, Maicon, Fernando, Feghouli, Mariano, Gomis, Latovlevici, Denayer, Carrasso için 40 milyon Euro harcayan Cimbom, kaleci Carrasso hariç 9 yeni isimden de büyük katkı aldı.