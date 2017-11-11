Ümraniye ile hazırlık maçı

CİMBOM, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile bugün hazırlık maçı yapacak. Milli arayı boş geçirmemek için organize edilen karşılaşma öğleden sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Teknik direktör Tudor'un asların yanı sıra ligde forma şansı bulamayan oyunculara da mücadelede şans verip, son durumlarını görmesi bekleniyor.