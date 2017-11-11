Pas ve taktik çalıştılar

SARI-kırmızılılar, Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, top kapma ve taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.