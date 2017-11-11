 Pas ve taktik çalıştılar – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Pas ve taktik çalıştılar

    Pas ve taktik çalıştılar
    SARI-kırmızılılar, Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, top kapma ve taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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