Gazi’ye saygı

FLORYA Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmandan önce teknik heyet ve oyuncular Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79'uncu yılında Türk bayrağı ile poz vererek andı. Türk Telekom Stadı'nda da bayraklar yarıya indirildi.