 Gazi’ye saygı – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Gazi’ye saygı

    Gazi’ye saygı
    FLORYA Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmandan önce teknik heyet ve oyuncular Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79'uncu yılında Türk bayrağı ile poz vererek andı. Türk Telekom Stadı'nda da bayraklar yarıya indirildi.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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