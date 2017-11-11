 Friedel, MLS’de takım çalıştıracak – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Friedel, MLS’de takım çalıştıracak

    Friedel, MLS’de takım çalıştıracak
    G.SARAY'IN 1995-96 sezonunda kalesini koruyan ve Türkiye Kupası kazanan Brad Friedel, Amerika 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New England Revolution'a teknik direktör oldu. Karar kulübün twitter hesabından duyuruldu. Premier Lig'de 2004-12 arasında 310 maça çıkarak rekor kıran 46 yaşındaki Friedel, aktif kariyerini 2015'te noktalamıştı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Friedel, MLS’de takım çalıştıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.