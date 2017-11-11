Florya’da transfer zirvesi

ARA transfer için çalışmalara hız verildi. Başkan Dursun Özbek, sportif direktör Cenk Ergün ve teknik direktör İgor Tudor ile bir toplantı yaparak, görüşlerini alacak. Toplantıda scout ekibinin raporu da masaya yatırılacak. Tudor'un, sol bek başta olmak üzere birkaç mevkiye takviye yapılmasını istediği öğrenildi. Kwadwo Asamoah, Kaan Ayhan ve Emre Akbaba listede adı geçen isimler... Ayrıca eski kaptan Arda Turan için de Barcelona ile görüşmelerin gizlice devam ettiği belirtildi.