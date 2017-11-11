 Defansı 4’lüyor – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Defansı 4’lüyor

    Defansı 4’lüyor
    SERDAR Aziz'in kart cezası Tudor'un planlarını bozdu... Son maçlarda 3'lü defansı tercih eden Hırvat hocanın, Başakşehir maçında yeniden arkayı 4'leyebileceği belirtiliyor. İdmanlarda bu yönde çalışmalar yapıldığı gelen haberler arasında. 4'lü defans halinde sol bekte Linnes'e forma şansı doğacak.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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