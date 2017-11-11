Bu gol kalplere
Çocuklara forma hediye eden Fransız yıldız, “Buraya ilk geldiğimde Türk insanı bana çok yardım etti. Buna karşılık ben de çocuklara yardım etmek istedim” diye konuştu
BEN DE BİR BABAYIM
GOMİS, kendisinin de aile babası olduğunu vurgulayarak, "Bir çocuğun gözündeki gülüşün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Eksiklikleri bulup, onlara yardım etmek istiyorum" dedi.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
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