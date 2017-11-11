Bu gol kalplere

Çocuklara forma hediye eden Fransız yıldız, “Buraya ilk geldiğimde Türk insanı bana çok yardım etti. Buna karşılık ben de çocuklara yardım etmek istedim” diye konuştu

GALATASARAY'IN gol makinesi Bafetimbi Gomis, Bahçelievler'deki bir hastanede tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, böyle bir etkinlikte bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Buraya Galatasaray'ın elçisi olarak geldim. Türkiye'ye ilk geldiğim dönemde Türk insanları bana çok yardım etti. Bunu nasıl ödeyebileceğimi düşündüm. Çocuklara yardım etmek aklıma geldi." dedi.



BEN DE BİR BABAYIM

GOMİS, kendisinin de aile babası olduğunu vurgulayarak, "Bir çocuğun gözündeki gülüşün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Eksiklikleri bulup, onlara yardım etmek istiyorum" dedi.